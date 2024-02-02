Аккаунт «Аль-Насра» после разгрома над «Интер Майами»: «Нет Роналду? Не проблема»

В столице Саудовской Аравии городе Рияд состоялся товарищеский матч между местным «Аль-Насром» и американским «Интер Майами». Хозяева сокрушили соперника со счётом 6:0.

После игры официальный аккаунт «Аль-Насра» в социальных сетях опубликовал пост, подписав: «Нет Роналду? Не проблема».

Уже на перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу команды из Саудовской Аравии. Андерсон Талиска оформил хет-трик, а звезда «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле на 83-й минуте, но результативными действиями не отметился. Криштиану Роналду не принимал участие в матче.