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США. МЛС

​«Развод года!» – пользователи соцсетей о матче между Роналду и Месси

01 Февраля 2024 • 23:34 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
6:0
Интер Майами
окончен

В главном матче года любители спорта так и не увидели звёзд мирового футбола. Роналду смотрел за игрой с трибуны, Месси – со скамейки запасных, попав в заявку в самый последний момент. Лионель вышел на поле только на 84-й минуте. Болельщики оставили ряд комментариев по результату встречи:

- Битва взглядов, – написал один из болельщиков, учитывая, что Роналду был на трибуне, а Месси на скамейке запасных;

- Лучше бы «Аль-Наср» сыграл с командой из РПЛ, – написал любитель футбола;

- А если бы Роналду вышел? – шутит болельщик «Аль-Насра»;

- Мне даже жалко Месси… – написал болельщик;

- Развод года! – подытожил один из болельщиков;

- Вот и всё, что надо знать об уровне МЛС, – добавил фанат.

Встреча завершилась с разгромным счётом 6:0 в пользу клуба из Саудовской Аравии. Уже на перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу «Аль-Насра». Талиска по ходу встречи оформил хет-трик. Месси, выйдя на несколько минут в самой концовке встречи, результативными действиями так и не отметился.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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