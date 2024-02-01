​Команда Роналду ошарашила команду Месси тремя голами к 12-й минуте

В четверг очный матч на турнире в Саудовской Аравии проводят «Аль-Наср» и «Интер Майами». Криштиану Роналду не успел полностью восстановиться и не попал в заявку. А вот Лионель Месси в заявку попал – он числится в запасе. При этом изначально в списке запасных аргентинца не было – чудеса да и только.

Даже без Роналду «Аль-Наср» смог ударно провести стартовый отрезок и ошарашить соперника. Уже к завершению 12-й минуты саудовцы организовали три гола. Забили Отавио, Талиска и Лапорт – на табло горит счёт 3:0. Сможет ли «Интер Майами» сотворить камбэк?

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в матче «Аль-Наср» - «Интер Майами» можно в текстовой трансляции.

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