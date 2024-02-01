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США. МЛС

​Чудеса с Месси – Лео добавили в заявку «Интер Майами» на фоне недовольства фанатов

01 Февраля 2024 • 20:56 Комментировать

«Интер Майами» в первый вечер февраля проведёт матч против «Аль-Насра». В заявку саудовской команды не попал Криштиану Роналду, но вряд ли это кого-то удивило. В среду тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру объявил, что португалец не успевает восстановиться после повреждения.

За полчаса до игры «Интер Майами» опубликовал свою заявку, и Лионеля Месси там не было. Фанаты тут же принялись высказывать своё недовольство. А дальше случилось чудо – в скором времени «Интер Майами» опубликовал заявку на игру заново – уже с Месси! Аргентинец числится в списке игроков запаса.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Аль-Наср» - «Интер Майами».

Фанаты в шоке из-за отсутствия Месси и Роналду в заявках команд

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Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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