​Фанаты в шоке из-за отсутствия Месси и Роналду в заявках команд

Футбольные фанаты очень сильно ожидали матча между «Интер Майами» и «Аль-Насром». Эта игра даже получила название «последний танец» - на поле должны были сойтись Лионель Месси и Криштиану Роналду. Впрочем, аргентинец и португалец даже не попали в заявки команд. И если отсутствие Роналду в списке игроков «Аль-Насра» мало кого удивило (о том, что Криштиану не успевает восстановиться, было объявлено ещё в четверг), то отсутствие Месси шокировало фанатов.

«Нет Роналду, нет Месси = нет праздника = нет необходимости смотреть матч», - написал один из фанатов в социальных сетях.

«Извините, я не верю в это», - высказался другой любитель футбола под публикацией с составом «Интер Майами».

«Он [Месси] даже не на скамейке? Опубликуйте настоящий состав!» - написал ещё один шокированный болельщик.

«Можно идти спать», - описал ситуацию болельщик.

«Первое апреля вроде бы через два месяца», - оценил состав ещё один фанат.

И таких комментариев на страничке клуба МЛС очень много.