​Фанаты в шоке из-за отсутствия Месси и Роналду в заявках команд

Футбольные фанаты очень сильно ожидали матча между «Интер Майами» и «Аль-Насром». Эта игра даже получила название «последний танец» - на поле должны были сойтись Лионель Месси и Криштиану Роналду. Впрочем, аргентинец и португалец даже не попали в заявки команд. И если отсутствие Роналду в списке игроков «Аль-Насра» мало кого удивило (о том, что Криштиану не успевает восстановиться, было объявлено ещё в четверг), то отсутствие Месси шокировало фанатов.
«Нет Роналду, нет Месси = нет праздника = нет необходимости смотреть матч», - написал один из фанатов в социальных сетях.
«Извините, я не верю в это», - высказался другой любитель футбола под публикацией с составом «Интер Майами».
«Он [Месси] даже не на скамейке? Опубликуйте настоящий состав!» - написал ещё один шокированный болельщик.
«Можно идти спать», - описал ситуацию болельщик.
«Первое апреля вроде бы через два месяца», - оценил состав ещё один фанат.
И таких комментариев на страничке клуба МЛС очень много.
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