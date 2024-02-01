​Шоу не будет: Месси и Роналду нет в заявках «Интер Майами» и «Аль-Насра»

В четверг «Интер Майами» и «Аль-Наср» проведут матч в рамках турнира в Саудовской Аравии. Команды уже объявили составы на эту игру. Стоит сказать, что звёздных Лионеля Месси и Криштиану Роналду нет даже среди запасных игроков. Конечно, это не может не огорчать фанатов, ожидавших схватки аргентинца и португальца на поле. Матч даже называли «последним танцем».

Напомним, что Роналду ещё не полностью восстановился после повреждения. Месси, как сообщалось в прессе, имеет проблемы с бедром.

Матч «Аль-Наср» - «Интер Майами» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.