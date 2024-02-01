​Месси может пропустить матч против команды Роналду – известна причина

В первый вечер февраля на турнире в Саудовской Аравии пересекутся «Интер Майами» и «Аль-Наср». Эту встречу окрестили «последним танцем», подразумевая дуэль возрастных звёзд – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Роналду на футбольное поле не выйдет, о чём было объявлено в среду. Дело в том, что 38-летний португалец ещё не восстановился после повреждения, и «Аль-Наср» не хочет рисковать его здоровьем.

Теперь журналист ESPN Лео Парадизо сообщает о том, что пропустить игру может и Месси – у 36-летнего аргентинца имеются проблемы с бедром.

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