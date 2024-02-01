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США. МЛС

Роналду не появился на постере «Аль-Насра» к игре с «Интером Майами»

01 Февраля 2024 • 17:49 Комментировать

1 февраля саудовский «Аль-Наср», клуб Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях официальный постер к игре против «Интера Майами» - за этот клуб играют Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Жорди Альба. Роналду на постере, в отличие от других игроков «Аль-Насра», не оказалось. Центральную часть постера занял защитник Эмерик Ляпорт, перешедший летом из «Манчестер Сити», также на постере место нашлось и Марсело Брозовичу, бывшему хорватскому полузащитнику «Интера» из Милана.

Напомним, что матч «Аль-Насра» и «Интера Майами» пройдёт без участия Криштиану по причине травмы. Ранее эта игра несколько месяцев анонсировалась как «последний танец» Роналду и Месси на одном поле.

​Роналду и Месси не пересекутся – тренер подтвердил

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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