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США. МЛС

Роналду сыграет против Месси

01 Февраля 2024 • 08:41 Комментировать

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может принять участие в товарищеском матче против «Интер Майами», цвета которого защищает аргентинец Лионель Месси. Об этом сообщил один из саудовских журналистов.

31 января португалец провел тренировку под присмотром специалиста по физподготовке. После этого тренерский штаб клуба решил внести Роналду в заявку на предстоящую встречу.

Ранее стало известно, что контрольный поединок «Аль-Насра» против «Интер Майами» состоится в Саудовской Аравии 1 февраля. Начало спарринга запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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