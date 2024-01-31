​Роналду и Месси не пересекутся – тренер подтвердил

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру подтвердил информацию о том, что Криштиану Роналду пропустит матч против «Интер Майами». Таким образом, португалец не пересечётся на футбольном поле с Лионелем Месси, чего все так ждали.

«Мы не увидим этого [Роналду против Месси]. Роналду находится на финальной стадии своего восстановления перед тем, как присоединиться к общей группе. Мы надеемся, что он начнёт работать с командой в ближайшие несколько дней. Матч с «Интер Майами» он пропустит», - сказал Каштру журналистам.

«Аль-Наср» и «Интер Майами» проведут очный матч в первый вечер февраля.