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США. МЛС

​Роналду и Месси не пересекутся – тренер подтвердил

31 Января 2024 • 18:19 Комментировать

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру подтвердил информацию о том, что Криштиану Роналду пропустит матч против «Интер Майами». Таким образом, португалец не пересечётся на футбольном поле с Лионелем Месси, чего все так ждали.

«Мы не увидим этого [Роналду против Месси]. Роналду находится на финальной стадии своего восстановления перед тем, как присоединиться к общей группе. Мы надеемся, что он начнёт работать с командой в ближайшие несколько дней. Матч с «Интер Майами» он пропустит», - сказал Каштру журналистам.

«Аль-Наср» и «Интер Майами» проведут очный матч в первый вечер февраля.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Луиш Каштру Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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