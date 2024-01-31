​Роналду не сыграет против Месси

В первый вечер января на турнире в Саудовской Аравии сразятся «Аль-Наср» и «Интер Майами». Любители футбола очень надеялись на встречу Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Впрочем, португалец и аргентинец не пересекутся.

Саудовские СМИ рассказывают о том, что Роналду в среду не тренировался с командой. 38-летний футболист полностью не восстановился от повреждения, и против «Интер Майами» он не сыграет.

По некоторым данным, в «Аль-Насре» уже подтвердили информацию о том, что клуб не станет рисковать здоровьем Роналду. Правда, на официальных ресурсах саудовского клуба таких сообщений пока что нет.

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