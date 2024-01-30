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США. МЛС

Луис Суарес опубликовал пост после первого гола за «Интер Майами»

30 Января 2024 • 09:18 Комментировать

Звездный новичок «Интер Майами» Луис Суарес разместил публикацию в социальных сетях после дебютного гола за американский коллектив.

«Продолжаем работать», - гласит сообщение уругвайского нападающего в соцсетях.

Напомним, что Суарес отметился забитым мячом в контрольной встрече с саудовским «Аль-Хилялем».

Нападающий пополнил ряды «Интер Майами» в январское трансферное окно. Уругвайский бомбардир подписал трудовое соглашение до конца текущего года. Предыдущим местом работы известного центрфорварда был бразильский «Гремио».

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Интер Майами
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