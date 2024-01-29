На какие вопросы ответит последний матч Месси и Роналду

В первый вечер февраля на турнире в Саудовской Аравии сойдутся «Интер Майами» и «Аль-Наср». Этот матч приковывает к себе особое внимание из-за встречи Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Португалец недавно получил повреждение, но он имеет все шансы восстановиться и выйти на поле. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает этот матч и пытается понять, на какие вопросы он ответит.

Месси или Роналду: кто сегодня круче

Сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду бессмысленно, поскольку они имеют разные сильные стороны, разные позиции и разные функции на футбольном поле. Объединяет их лишь статус величайших игроков не только своего времени, но и футбола в целом. И всё же от сравнений аргентинца и португальца никуда не деться – уж очень это нравится футбольным болельщикам. Очная встреча является прекрасным поводом.

Матч «Интер Майами» и «Аль-Насра» может ответить на вопрос, кто из пары Месси – Роналду круче в моменте. На сегодняшний день складывается ощущение, что Криштиану находится в лучшей форме по сравнению с Лео. Португалец стал лучшим бомбардиром 2023 года, и он продолжает много тренироваться. Аргентинец же какое-то время после завершения регулярного сезона МЛС провёл в отпуске. Затем он тренировался индивидуально, а относительно недавно – начал подготовку к сезону вместе с «Интер Майами». Сложно сказать, успел ли Месси набрать оптимальные кондиции.

Предстоящий матч Месси и Роналду окрестили «Последним танцем». Учитывая возраст игроков (португальцу через неделю исполнится 39 лет, а аргентинцу летом «стукнет» 37), не исключено, что это действительно последний их очный матч. Фанаты будут активно обсуждать его результат – многим нет дела до того, что речь идёт о товарищеской игре. Словом, у Месси и Роналду есть серьёзный стимул, чтобы выложиться на 100% и показать свой высокий класс.

МЛС или Саудовская Аравия

Матч «Интер Майами» и «Аль-Насра» можно рассматривать и через призму сравнения лиг. Клубы Саудовской Аравии за счёт своих широких финансовых возможностей привлекают звёзд (правда, кто-то уже уехал обратно в Европу или хочет это сделать). Роналду не устаёт повторять, что очень скоро саудовская лига войдёт в число топовых в системе координат мирового футбола. В МЛС финансовые правила довольно суровы, и местные клубы не могут просто собирать топ-игроков, как это делают саудовцы. И всё же многие статусные футболисты ближе к завершению карьеры уезжают в МЛС, где их привлекает не только заработок, но и комфортная жизнь.

«Аль-Наср» сейчас занимает второе место в турнирной таблице саудовской лиги и стремится завоевать титул чемпиона. «Интер Майами» за последние полгода подписал ряд звёздных игроков и имеет высокие амбиции в МЛС. Очный матч может ответить на вопрос, какой из клубов, и какая из лиг движутся в более правильном направлении, учитывая в том числе и качество футбола.

Амбиции «Интер Майами»

«Интер Майами» выступает в МЛС с 2020 года. В первом и третьем сезонах команде удавалось пройти в плей-офф, а во втором и четвёртом – нет. В 2020 году «Интер Майами» вылетел уже в предварительном раунде плей-офф, а в 2022 году – в первом раунде. После подписаний Лионеля Месси, Серхио Бускетса, Жорди Альбы и Луиса Суареса «Интер Майами» настроен очень серьёзно. В клубе наверняка думают не только о выходе плей-офф, но и о борьбе за кубок МЛС, то есть о победе в лиге. Конечно, по предсезонке сложно оценивать перспективы команды, однако предстоящий матч подопечных Херардо Мартино против «Аль-Насра» может дать ответы на некоторые вопросы по поводу того, какие цели может ставить перед собой «Интер Майами» в наступающем сезоне.

Александр Тихий