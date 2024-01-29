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США. МЛС

Суарес оформил дебютный гол за «Интер Майами»

29 Января 2024 • 22:18 Комментировать

Вечером понедельника «Интер Майами» встречается с сильнейшим клубом Саудовской Аравии на данный момент – «Аль-Хилялем».

Звёздный форвард клуба из Майами Луис Суарес вышел на поле и оформил гол во втором матче за клуб – случилось это на 34-й минуте после ассиста от Юлиана Гресселя. Ранее он провёл 64 минуты в товарищеской встрече с «Далласом».

Напомним, что Суарес перебрался в «Интер Майами» в текущем январе. Ранее клубом знаменитого уругвайца был «Гремио» из Бразилии.

Следить за текстовой трансляцией игры «Аль-Хиляля» и «Интера Майами» можно на нашем сайте. Впереди саудовцы, 3:1. Идёт перерыв и вот-вот начнётся второй тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Интер Майами
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