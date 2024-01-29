Клуб Лионеля Месси, «Интер Майами» представил форму на новый сезон. Она выполнена в традиционных для клуба розовых цветах с чёрными вставками, а также эмблемой клуба и технического спонсора в районе солнечного сплетения.

Напомним, что новый сезон в МЛС стартует уже совсем скоро – 22 февраля. По итогу прошлого сезона «Интер Майами» даже не пробрался в плей-офф, закончив свой путь в Восточной конференции лишь на 14-м месте, очковый запас клуба составил всего 34 балла.

За «Интер Майами» выступают помимо Месси такие игроки как Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба, а владельцем команды является легенда английского футбола Дэвид Бэкхем.