Вратарь «Интер Майами» высказался о Месси

Голкипер «Интер Майами» Дрейк Келленджер высказался о звездном одноклубнике – аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Мне очень нравится играть вместе с Лео. Я наблюдал за ним, когда был подростком, а сейчас выступаю вместе с ним за одну команду. Очень рад этому. Благодарен за такой опыт», - передает слова вратаря AS.

Напомним, что Месси перешел в «Интер Майами» летом прошлого года из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.

В минувшем сезоне МЛС Лионель принял участие в шести матчах, забил гол и сделал две результативные передачи.