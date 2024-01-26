Скалони рассказал, считает ли Месси заслуженным победителем премии The Best

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о награде The Best, которую недавно получил Лионель Месси.

36-летний форвард «Интер Майами» был признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА, что вызвало много вопросов в футбольном мире.

«Думаю, этот спор выходит за рамки футбола. Как мне кажется, между футболистами и тренерами вообще нет дискуссий о причинах победы Месси.

Если бы победил Эрлинг Холанн или Килиан Мбаппе, в этом тоже не было бы ничего удивительного, но тут все вопросы к СМИ. Странно спорить о том, справедливо ли Месси получил награду, когда за него проголосовали футбольные люди», – передают испанские издания слова Скалони.