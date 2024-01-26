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США. МЛС

​Сколько зарабатывают Роналду и Месси за счёт фейковых подписчиков – исследование

26 Января 2024 • 18:22 Комментировать

Звёзды мирового футбола зарабатывают не только те деньги, которые прописаны в их контрактах с клубами. Серьёзный доход лучшим футболистам мира приносят и социальные сети, а точнее – рекламные публикации. Специалисты из Ticketgum использовали инструмент проверки и выяснили, какие деньги топ-игрокам удаётся зарабатывать за счёт фейковых подписчиков.

На первом месте этого своеобразного рейтинга расположился Криштиану Роналду. Согласно данным анализа, в одной из социальных сетей фейковыми являются 24,33% подписчиков Роналду. Таким образом, фейковые подписчики помогают португальцу зарабатывать почти 362 тысячи фунтов за каждый рекламный пост.

Второе место у Лионеля Месси - 24,37% фейковых подписчиков помогают аргентинцу зарабатывать почти 275 тысяч фунтов за публикацию. Тройку замыкает Неймар – его заработок за счёт фейковых подписчиков оценивается в 116 тысяч фунтов.

Роналду против Месси – противостояние под угрозой срыва

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Интер Майами Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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