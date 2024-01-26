Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца»

Первого февраля американский «Интер Майами», за который с недавних пор выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, проведёт товарищеский матч против саудовского «Аль-Насра», в составе которого играет португальский бомбардир Криштиану Роналду. Данный поединок получил название «Последний танец». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить самую первую встречу Месси и Роналду на футбольном поле.

Первая встреча

Первый раз Месси и Роналду встретились лицом к лицу 23 апреля 2008 года в полуфинальном матче Лиги чемпионов. На тот момент аргентинец защищал цвета «Барселоны», а португалец носил футболку «Манчестер Юнайтед». Оба игрока начали матч в стартовых составах своих команд, однако Роналду провёл всю встречу, а Месси покинул поле на 62-й минуте, ведь он тогда впервые вышел с первых минут после травмы. Стоит сказать, что на спине Криштиану уже красовалась легендарная «семёрка», а вот Лео выступал ещё под 19-м номером.

Уже на третьей минуте первого тайма «красные дьяволы» получили возможность пробить одиннадцатиметровый удар, ведь защитник Милито сыграл рукой в своей штрафной площади. К точке подошёл Роналду, которому удалось переиграть Виктора Вальдеса, но вот по воротам он попасть не сумел. По ходу первого тайма и Роналду, и Месси, были очень активны в атаке, но по-настоящему опасных моментов командам создать не удалось. Вторая половина встречи началась не менее интересно, чем первая. В самом начале Месси получил мяч на очень хорошей позиции, но его выстрел пришёлся точно в игрока «Манчестер Юнайтед». Спустя пару минут уже сам Лео ассистировал пяткой на Иньесту, который загубил атаку каталонцев ударом мимо цели. Ближе к 60-й минуте англичане забрали мяч под свой контроль, и «Барселоне» приходилось тратить много сил на игру в обороне. На 62-й минуте Месси был заменён на Бояна Кркича. Роналду доиграл встречу, но был не особо активен и не отметился голевыми действиями. К слову, ни одна команда не смогла поразить ворота соперника, и матч завершился вничью – 0:0.

В ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» одолел «Барселону» с минимальным счётом 1:0 и пробился в финал турнира. В той встрече Роналду и Месси снова вышли на поле с первых минут и находились там до самого финального свистка, однако им не удалось пополнить свою копилку результативными баллами. Автором единственного гола в матче стал Пол Скоулз. В главном матче Лиги чемпионов – 2007/08, который прошёл в Москве, «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти одолел «Челси». Эта победа стала первой для Роналду в главном европейском клубном турнире.

«Эль класико»

Летом 2009 года мадридский «Реал» совершил громкий трансфер, оформив переход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» за 94 миллиона евро. С этого момента началось то самое легендарное противостояние португальца с аргентинским вундеркиндом Лионелем Месси.

Первый раз Роналду и Месси сошлись лицом к лицу в «эль класико» 29 ноября 2009 года. Оба футболиста начали игру с первых минут. С самого стартового свистка «Барселона» забрала мяч под свой контроль и в первые пять минут не позволяла сопернику ничего создать, однако на седьмой минуте Роналду взял инициативу на себя, прорвался по левому краю и прострелил в центр, но удар Марсело оказался неточным. Спустя пару минут своим проходом по центру ответил Месси, после чего игрок покатил на Анри, который не смог нанести хороший удар. В середине тайма у Роналду снова возник свой момент, на этот раз португалец сам зарядил по воротам, но Вальдес ногой сохранил свою сетку «сухой». На 56-й минуте «Барселона» смогла распечатать счёт благодаря усилиям Бруну Алвеша и Златана Ибрагимовича, который и стал автором гола. Спустя десять минут Роналду был заменён, но остался очень недоволен решением тренера. Остаток игры остался за «Реалом», но даже после удаления Бускетса на 63-й минуте и удаления Лассана Диарры на 90-й «сливочные» не смогли дожать каталонцев. Первая очная встреча между Роналду и Месси осталась за аргентинцем.

Последнее «эль класико»

Противостояние двух великих в Ла Лиге длилось на протяжении девяти лет. Последняя очная встреча между футболистами в Испании состоялась 6 мая 2018 года, но кто бы мог подумать на тот момент, что эта игра станет для них последней? Напомним, летом 2018 года состоялся шокирующий трансфер Роналду в итальянский «Ювентус».

Уже на 10-й минуте матча Серхи Роберто вывел «Барселону» вперёд, но спустя четыре минуты Роналду сравнял счёт на табло. Стоит отметить, что в этом эпизоде португалец пострадал в борьбе с Пике, но смог продолжить игру. После перерыва Роналду на поле уже не вышел, сказалось небольшое повреждение. На вторую половину игры «Барселона» вышла заряженной, и благодаря своему напору на 52-й минуте Месси вывел свою команду вперёд бильярдным ударом в ближнюю штангу. В середине тайма Гарет Бэйл сравнял счёт, сделав его 2:2. В оставшееся время у Месси были шансы, но он не смог их реализовать.

В Испании Роналду и Месси сыграли между собой 30 раз. В 14 встречах «Барселона» одержала победу, а на счету «Реала» всего 8 побед. Остальные 8 матчей завершись вничью.

Последняя встреча

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Последний раз футболисты встречались на поле в январе 2023 года в товарищеском матче. На тот момент Роналду уже был игроком саудовского «Аль-Насра», а Месси выступал за «ПСЖ». Матч между звёздами «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ» состоялся 19 января.

По традиции Месси и Роналду вышли на поле с первых минут, однако никто из них не отыграл полный матч. За свои 63 минуты аргентинец смог отметиться забитым мячом с передачи Неймара, а Роналду за 61 минуту оформил дубль, забив один гол с одиннадцатиметровой отметки. Поединок завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:4.

Всего Роналду и Месси провели между собой 37 матчей с учётом игр национальных команд. 17 раз команды Месси выходили победителями, а команды Роналду одержали 11 побед. Ещё 9 встреч завершились вничью.

Сборная

В составе сборной Аргентины 36-летний Месси принял участие в 180 матчах, в которых забил 106 голов и стал автором 56 результативных передач. За свою продолжительную карьеру Лионель смог выиграть Кубок Америки, Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА, Финалиссиму и чемпионат мира. Перед мировым турниром в Катаре Месси заявил, что, скорее всего, ЧМ-2022 станет для него последним в карьере, однако в последнее время футболист не исключает своё участие в чемпионате мира – 2026, который пройдёт в трёх странах, в том числе и в США.

На счету 38-летнего Роналду 205 выходов на поле в футболке сборной Португалии, 128 забитых мячей и 46 голевых передач. Однако Криштиану не может похвастаться такими достижениями за сборную, какие есть у Месси. За свою долгую карьеру в национальной команде Роналду выиграл только Лигу наций и чемпионат Европы. Мировое первенство португальцу покорить не удалось.

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Клубные трофеи и индивидуальные награды

На взрослом уровне Лионель Месси поиграл только в трёх клубах: «Барселоне» (2003-2021), «ПСЖ» (2021-2023), «Интер Майами» (2023-настоящее время). За это время футболист поднял над головой 39 клубных трофеев. Нетрудно догадаться, что большинство из них он выиграл в «Барселоне». Полный список выглядит следующим образом:

Лига чемпионов (4 раза)

Клубный чемпионат мира (3 раза)

Суперкубок УЕФА (3 раза)

Чемпионат Испании (10 раз)

Кубок Испании (7 раз)

Суперкубок Испании (8 раз)

Чемпионат Франции (2 раза)

Суперкубок Франции (1 раз)

Кубок лиг МЛС (1 раз)

Кроме того, в копилке Месси огромное количество индивидуальных наград. Отметим самые престижные:

Футболист года по версии ФИФА (4 раза)

Футболист года в Европе по версии ФИФА (3 раза)

Лучший бомбардир различных турниров (23 раза)

Лучший игрок сезона (10 раз)

К своим 38 годам Роналду успел поиграть за пять клубов: «Спортинг» (2002-2003), «Манчестер Юнайтед» (2003-2009, 2021-2022), «Реал» Мадрид (2009-2018), «Ювентус» (2018-2021) и «Аль-Наср» (2023-настоящее время). В этих командах португалец завоевал 32 трофея:

Лига чемпионов (5 раз)

Клубный чемпионат мира (4 раза)

Суперкубок УЕФА (3 раза)

Чемпионат Англии (3 раза)

Кубок Англии (1 раз)

Кубок английской лиги (2 раза)

Суперкубок Англии (2 раза)

Чемпионат Испании (2 раза)

Кубок Испании (2 раза)

Суперкубок Испании (2 раза)

Чемпионат Италии (2 раза)

Кубок Италии (1 раз)

Суперкубок Италии (2 раза)

Суперкубок Португалии (1 раз)

У Роналду, как и у Месси, имеется множество индивидуальных достижений. Скажем о самых главных:

Футболист года по версии ФИФА (3 раза)

Футболист года в Европе по версии ФИФА (4 раза)

Лучший бомбардир различных турниров (19 раз)

Лучший игрок сезона (8 раз)

Премия Пушкаша за самый красивый гол года (1 раз)

«Золотой мяч»

«Золотой мяч» — самая престижная индивидуальная награда в футболе, которая ежегодно вручается французским журналом France Football. Первое вручение «Золотого мяча» состоялось в далёком 1956 году.

Здесь абсолютным рекордсменом является Лионель Месси, который выиграл данную награду целых восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Роналду — ближайший преследователь аргентинца по количеству завоёванных «Золотых мячей», однако серьёзно уступает ему по этому показателю. На полке Криша красуются пять наград (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

«Последний танец»

Саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами» встретятся 1 февраля в рамках выставочного турнира The Last Dance, что в переводе означает «Последний танец». Кроме того, в турнире примет участие «Аль-Хиляль», за который выступает друг Месси Неймар.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» и спортивный портал LiveResult будут подробно освещать данное событие.