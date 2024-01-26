Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца»

Первого февраля американский «Интер Майами», за который с недавних пор выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, проведёт товарищеский матч против саудовского «Аль-Насра», в составе которого играет португальский бомбардир Криштиану Роналду. Данный поединок получил название «Последний танец». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить самую первую встречу Месси и Роналду на футбольном поле.
Первая встреча
Первый раз Месси и Роналду встретились лицом к лицу 23 апреля 2008 года в полуфинальном матче Лиги чемпионов. На тот момент аргентинец защищал цвета «Барселоны», а португалец носил футболку «Манчестер Юнайтед». Оба игрока начали матч в стартовых составах своих команд, однако Роналду провёл всю встречу, а Месси покинул поле на 62-й минуте, ведь он тогда впервые вышел с первых минут после травмы. Стоит сказать, что на спине Криштиану уже красовалась легендарная «семёрка», а вот Лео выступал ещё под 19-м номером.
Уже на третьей минуте первого тайма «красные дьяволы» получили возможность пробить одиннадцатиметровый удар, ведь защитник Милито сыграл рукой в своей штрафной площади. К точке подошёл Роналду, которому удалось переиграть Виктора Вальдеса, но вот по воротам он попасть не сумел. По ходу первого тайма и Роналду, и Месси, были очень активны в атаке, но по-настоящему опасных моментов командам создать не удалось. Вторая половина встречи началась не менее интересно, чем первая. В самом начале Месси получил мяч на очень хорошей позиции, но его выстрел пришёлся точно в игрока «Манчестер Юнайтед». Спустя пару минут уже сам Лео ассистировал пяткой на Иньесту, который загубил атаку каталонцев ударом мимо цели. Ближе к 60-й минуте англичане забрали мяч под свой контроль, и «Барселоне» приходилось тратить много сил на игру в обороне. На 62-й минуте Месси был заменён на Бояна Кркича. Роналду доиграл встречу, но был не особо активен и не отметился голевыми действиями. К слову, ни одна команда не смогла поразить ворота соперника, и матч завершился вничью – 0:0.
В ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» одолел «Барселону» с минимальным счётом 1:0 и пробился в финал турнира. В той встрече Роналду и Месси снова вышли на поле с первых минут и находились там до самого финального свистка, однако им не удалось пополнить свою копилку результативными баллами. Автором единственного гола в матче стал Пол Скоулз. В главном матче Лиги чемпионов – 2007/08, который прошёл в Москве, «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти одолел «Челси». Эта победа стала первой для Роналду в главном европейском клубном турнире.
«Эль класико»
Летом 2009 года мадридский «Реал» совершил громкий трансфер, оформив переход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» за 94 миллиона евро. С этого момента началось то самое легендарное противостояние португальца с аргентинским вундеркиндом Лионелем Месси.
Первый раз Роналду и Месси сошлись лицом к лицу в «эль класико» 29 ноября 2009 года. Оба футболиста начали игру с первых минут. С самого стартового свистка «Барселона» забрала мяч под свой контроль и в первые пять минут не позволяла сопернику ничего создать, однако на седьмой минуте Роналду взял инициативу на себя, прорвался по левому краю и прострелил в центр, но удар Марсело оказался неточным. Спустя пару минут своим проходом по центру ответил Месси, после чего игрок покатил на Анри, который не смог нанести хороший удар. В середине тайма у Роналду снова возник свой момент, на этот раз португалец сам зарядил по воротам, но Вальдес ногой сохранил свою сетку «сухой». На 56-й минуте «Барселона» смогла распечатать счёт благодаря усилиям Бруну Алвеша и Златана Ибрагимовича, который и стал автором гола. Спустя десять минут Роналду был заменён, но остался очень недоволен решением тренера. Остаток игры остался за «Реалом», но даже после удаления Бускетса на 63-й минуте и удаления Лассана Диарры на 90-й «сливочные» не смогли дожать каталонцев. Первая очная встреча между Роналду и Месси осталась за аргентинцем.
Последнее «эль класико»
Противостояние двух великих в Ла Лиге длилось на протяжении девяти лет. Последняя очная встреча между футболистами в Испании состоялась 6 мая 2018 года, но кто бы мог подумать на тот момент, что эта игра станет для них последней? Напомним, летом 2018 года состоялся шокирующий трансфер Роналду в итальянский «Ювентус».
Уже на 10-й минуте матча Серхи Роберто вывел «Барселону» вперёд, но спустя четыре минуты Роналду сравнял счёт на табло. Стоит отметить, что в этом эпизоде португалец пострадал в борьбе с Пике, но смог продолжить игру. После перерыва Роналду на поле уже не вышел, сказалось небольшое повреждение. На вторую половину игры «Барселона» вышла заряженной, и благодаря своему напору на 52-й минуте Месси вывел свою команду вперёд бильярдным ударом в ближнюю штангу. В середине тайма Гарет Бэйл сравнял счёт, сделав его 2:2. В оставшееся время у Месси были шансы, но он не смог их реализовать.
В Испании Роналду и Месси сыграли между собой 30 раз. В 14 встречах «Барселона» одержала победу, а на счету «Реала» всего 8 побед. Остальные 8 матчей завершись вничью.
Последняя встреча
Последний раз футболисты встречались на поле в январе 2023 года в товарищеском матче. На тот момент Роналду уже был игроком саудовского «Аль-Насра», а Месси выступал за «ПСЖ». Матч между звёздами «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ» состоялся 19 января.
По традиции Месси и Роналду вышли на поле с первых минут, однако никто из них не отыграл полный матч. За свои 63 минуты аргентинец смог отметиться забитым мячом с передачи Неймара, а Роналду за 61 минуту оформил дубль, забив один гол с одиннадцатиметровой отметки. Поединок завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:4.
Всего Роналду и Месси провели между собой 37 матчей с учётом игр национальных команд. 17 раз команды Месси выходили победителями, а команды Роналду одержали 11 побед. Ещё 9 встреч завершились вничью.
Сборная
В составе сборной Аргентины 36-летний Месси принял участие в 180 матчах, в которых забил 106 голов и стал автором 56 результативных передач. За свою продолжительную карьеру Лионель смог выиграть Кубок Америки, Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА, Финалиссиму и чемпионат мира. Перед мировым турниром в Катаре Месси заявил, что, скорее всего, ЧМ-2022 станет для него последним в карьере, однако в последнее время футболист не исключает своё участие в чемпионате мира – 2026, который пройдёт в трёх странах, в том числе и в США.
На счету 38-летнего Роналду 205 выходов на поле в футболке сборной Португалии, 128 забитых мячей и 46 голевых передач. Однако Криштиану не может похвастаться такими достижениями за сборную, какие есть у Месси. За свою долгую карьеру в национальной команде Роналду выиграл только Лигу наций и чемпионат Европы. Мировое первенство португальцу покорить не удалось.
Клубные трофеи и индивидуальные награды
На взрослом уровне Лионель Месси поиграл только в трёх клубах: «Барселоне» (2003-2021), «ПСЖ» (2021-2023), «Интер Майами» (2023-настоящее время). За это время футболист поднял над головой 39 клубных трофеев. Нетрудно догадаться, что большинство из них он выиграл в «Барселоне». Полный список выглядит следующим образом:
- Лига чемпионов (4 раза)
- Клубный чемпионат мира (3 раза)
- Суперкубок УЕФА (3 раза)
- Чемпионат Испании (10 раз)
- Кубок Испании (7 раз)
- Суперкубок Испании (8 раз)
- Чемпионат Франции (2 раза)
- Суперкубок Франции (1 раз)
- Кубок лиг МЛС (1 раз)
Кроме того, в копилке Месси огромное количество индивидуальных наград. Отметим самые престижные:
- Футболист года по версии ФИФА (4 раза)
- Футболист года в Европе по версии ФИФА (3 раза)
- Лучший бомбардир различных турниров (23 раза)
- Лучший игрок сезона (10 раз)
К своим 38 годам Роналду успел поиграть за пять клубов: «Спортинг» (2002-2003), «Манчестер Юнайтед» (2003-2009, 2021-2022), «Реал» Мадрид (2009-2018), «Ювентус» (2018-2021) и «Аль-Наср» (2023-настоящее время). В этих командах португалец завоевал 32 трофея:
- Лига чемпионов (5 раз)
- Клубный чемпионат мира (4 раза)
- Суперкубок УЕФА (3 раза)
- Чемпионат Англии (3 раза)
- Кубок Англии (1 раз)
- Кубок английской лиги (2 раза)
- Суперкубок Англии (2 раза)
- Чемпионат Испании (2 раза)
- Кубок Испании (2 раза)
- Суперкубок Испании (2 раза)
- Чемпионат Италии (2 раза)
- Кубок Италии (1 раз)
- Суперкубок Италии (2 раза)
- Суперкубок Португалии (1 раз)
У Роналду, как и у Месси, имеется множество индивидуальных достижений. Скажем о самых главных:
- Футболист года по версии ФИФА (3 раза)
- Футболист года в Европе по версии ФИФА (4 раза)
- Лучший бомбардир различных турниров (19 раз)
- Лучший игрок сезона (8 раз)
- Премия Пушкаша за самый красивый гол года (1 раз)
«Золотой мяч»
«Золотой мяч» — самая престижная индивидуальная награда в футболе, которая ежегодно вручается французским журналом France Football. Первое вручение «Золотого мяча» состоялось в далёком 1956 году.
Здесь абсолютным рекордсменом является Лионель Месси, который выиграл данную награду целых восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
Роналду — ближайший преследователь аргентинца по количеству завоёванных «Золотых мячей», однако серьёзно уступает ему по этому показателю. На полке Криша красуются пять наград (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
«Последний танец»
Саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами» встретятся 1 февраля в рамках выставочного турнира The Last Dance, что в переводе означает «Последний танец». Кроме того, в турнире примет участие «Аль-Хиляль», за который выступает друг Месси Неймар.
Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» и спортивный портал LiveResult будут подробно освещать данное событие.
Бан пользователя