Льорис: «Не планирую играть на Олимпиаде»

Голкипер «Лос-Анджелеса» Уго Льорис вряд ли примет участие на предстоящей Олимпиаде в составе сборной Франции.

Олимпийский футбольный турнир пройдёт с июля по август текущего года во Франции. 37-летний Льорис признался, что намерен полностью сосредоточиться на процессе адаптации в своём новом клубе.

«Честно говоря, выступление на Олимпиаде сейчас не входит в мои планы. Напомню, что я не провёл ни одного официального матча за последние восемь месяцев. Мне нужно набирать форму, чтобы вернуться на высокий уровень», – заявил в интервью L'Equipe вратарь, завершивший карьеру в сборной Франции после ЧМ-2022.

Уго Льорис сменил «Тоттенхэм» на «Лос-Анджелес» в текущем месяце. Цвета «шпор» игрок представлял с 2012 года.