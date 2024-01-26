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США. МЛС

Льорис: «Не планирую играть на Олимпиаде»

26 Января 2024 • 00:32 Комментировать
Лос-Анджелес
...
Сиэтл Саундерс
25.02 00:30

Голкипер «Лос-Анджелеса» Уго Льорис вряд ли примет участие на предстоящей Олимпиаде в составе сборной Франции.

Олимпийский футбольный турнир пройдёт с июля по август текущего года во Франции. 37-летний Льорис признался, что намерен полностью сосредоточиться на процессе адаптации в своём новом клубе. 

«Честно говоря, выступление на Олимпиаде сейчас не входит в мои планы. Напомню, что я не провёл ни одного официального матча за последние восемь месяцев. Мне нужно набирать форму, чтобы вернуться на высокий уровень», – заявил в интервью L'Equipe вратарь, завершивший карьеру в сборной Франции после ЧМ-2022.

Уго Льорис сменил «Тоттенхэм» на «Лос-Анджелес» в текущем месяце. Цвета «шпор» игрок представлял с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Уго Льорис Олимпиада-2024 Лос-Анджелес ещё теги

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