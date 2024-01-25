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США. МЛС

​Эффект Месси: «Интер Майами» подорожал на 74%

25 Января 2024 • 00:26 Комментировать

Стоимость «Интер Майами» в настоящий момент оценивается в 1,02 миллиарда долларов. При этом годом ранее стоимость этого клуба МЛС оценивалась в 585 миллионов долларов. Эти цифры приводит Transfer News Live, ссылаясь на Sportico. Как видим, «Интер Майами» подорожал на 74%.

Рост стоимости «Интер Майами» связан с приходом в состав команды звёздных игроков. Главным из них, понятное дело, является Лионель Месси. Также по ходу 2023 году клуб подписал Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса.

Напомним, что в прошлом сезоне «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф МЛС. В новом сезоне команда ставит перед собой более серьёзные цели.

Роналду против Месси – противостояние под угрозой срыва

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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