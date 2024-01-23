​Роналду против Месси – противостояние под угрозой срыва

«Аль-Наср» отменил два товарищеских матча в Китае из-за травмы звёздного Криштиану Роналду. Повреждение 38-летнего форварда имеет мышечный характер, и предсказать сроки восстановления португальца непросто.

Таким образом, Роналду рискует пропустить матчи «Аль-Насра» в рамках предстоящего турнира в Саудовской Аравии. 1 февраля команда сыграет против «Интер Майами», а 8 февраля – против «Аль-Хиляля».

В первый вечер февраля фанаты ожидают увидеть дуэль Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матче их команд. Впрочем, теперь это противостояние больших звёзд находится под угрозой срыва.

​Роналду обратился к фанатам из Китая после отмены матчей