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США. МЛС

​Роналду против Месси – противостояние под угрозой срыва

23 Января 2024 • 17:32 Комментировать

«Аль-Наср» отменил два товарищеских матча в Китае из-за травмы звёздного Криштиану Роналду. Повреждение 38-летнего форварда имеет мышечный характер, и предсказать сроки восстановления португальца непросто.

Таким образом, Роналду рискует пропустить матчи «Аль-Насра» в рамках предстоящего турнира в Саудовской Аравии. 1 февраля команда сыграет против «Интер Майами», а 8 февраля – против «Аль-Хиляля».

В первый вечер февраля фанаты ожидают увидеть дуэль Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матче их команд. Впрочем, теперь это противостояние больших звёзд находится под угрозой срыва.

Роналду обратился к фанатам из Китая после отмены матчей

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Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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