​Коутиньо близок к воссоединению с Месси

Филиппе Коутиньо должен стать следующим звёздным новичком «Интер Майами». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бразилец уже готовится к переезду в МЛС. В обозримом будущем Коутиньо должен покинуть «Аль-Духаиль», где он выступает в аренде, и воссоединиться с Лионелем Месси.

Отмечается, что «Интер Майами» нужен ещё один творческий футболист в атаке после того, как серьёзную травму получил Факундо Фариас. Он может пропустить весь ближайший сезон.

Права на 31-летнего Филиппе Коутиньо принадлежат «Астон Вилле». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 9 миллионов евро.