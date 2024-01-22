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США. МЛС

​Коутиньо близок к воссоединению с Месси

22 Января 2024 • 17:57 Комментировать

Филиппе Коутиньо должен стать следующим звёздным новичком «Интер Майами». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бразилец уже готовится к переезду в МЛС. В обозримом будущем Коутиньо должен покинуть «Аль-Духаиль», где он выступает в аренде, и воссоединиться с Лионелем Месси.

Отмечается, что «Интер Майами» нужен ещё один творческий футболист в атаке после того, как серьёзную травму получил Факундо Фариас. Он может пропустить весь ближайший сезон.

Права на 31-летнего Филиппе Коутиньо принадлежат «Астон Вилле». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 9 миллионов евро.

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