Давыдов считает, что Месси заслуженно признан игроком года

Экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов высказался о признании нападающего «Интер Майами» Лионеля Мессии лучшим футболистом по итогам прошлого года.

«Полностью согласен, обеими руками «за». Я не понимаю, когда люди высказываются против. Безусловно, Месси — лучший игрок, и он доказывает это», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, летом 2023 года Месси покинул Европу и присоединился к «Интер Майами». За это время 36-летний аргентинец появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором пяти голевых передач.

Стоит сказать, что в начале карьеры Давыдова называли «Русским Месси».