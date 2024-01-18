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США. МЛС

​Месси и Суарес в деле: «Интер Майами» пугает соперников

18 Января 2024 • 18:15 Комментировать

Соперникам «Интер Майами» в МЛС можно начинаться бояться. Клуб опубликовал в социальных сетях видео, на котором звёзды команды – Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс – делают упражнения с передачами в движении.

«Чистый футбол», - так подписано видео.

Напомним, что Луис Суарес пополнил состав «Интер Майами» в зимнее трансферное окно.

Регулярный чемпионат МЛС стартует во второй половине февраля. В прошлом сезоне «Интер Майами» не удалось пробиться в плей-офф. В новом сезоне от команды ждут куда более серьёзных результатов, учитывая количество звёзд в составе.

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