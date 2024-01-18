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США. МЛС

​Игрок сборной Польши будет выступать в МЛС

18 Января 2024 • 05:26 Комментировать

Игрок польской сборной по имени Бартош Слиш решил продолжить карьеру в американской серии МЛС. Он подписал контракт с «Атлантой Юнайтед», об этом сообщает официальный сайт американского клуба. Известны и некоторые финансовые условия - варшавская «Легия», в которой Слиш выступал до сих пор, получит за его трансфер чуть более трех миллионов евро.

За «Легию» Слиш выступал с 2020 года, сыграв 165 матчей в составе клуба. За это время полузащитнику удалось забить пять мячей. Ранее в  игровой карьере 24-летнего Слиша были выступления за такие клубы, как «Роу» из Рыбника и за «Заглембе».


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