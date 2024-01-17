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США. МЛС

Ховард: «Месси показал тизер, а в этом году начнётся само шоу»

17 Января 2024 • 21:17 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Тим Ховард, а ныне спортивный директор «Мемфиса», высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Скажем честно, Месси мог приехать в МЛС и не выкладываться здесь на полную, но он не стал этого делать. В прошлом году он показал только тизер, а в этом году начнется само шоу», — приводит слова Ховарда Daily Mail.

Напомним, 36-летний Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года, покинув «ПСЖ». В составе новой команды аргентинец провел 14 матчей с учетом всех турниров, забил 11 мячей и оформил пять ассистов. Кроме того, Месси привел клуб к первому в истории трофею, завоевав Кубок лиг.

 

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