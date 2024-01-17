​Оби Микель ответил, почему Месси выиграл приз лучшему игроку года

На днях Лионель Месси выиграл приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. Победа аргентинца в голосовании вызвала дискуссии, ведь за указанный период времени (награда присуждалась за выступления с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года) Месси выиграл только чемпионат Франции и Кубок лиг. Эрлинг Холанн с «Манчестер Сити» выиграл намного больше.

В социальных сетях появилось видео с церемонии, снятое TV 2 Sports. На нём экс-игрок «Челси» Джон Оби Микель отвечает на вопрос, почему Месси выиграл приз.

«Он выиграл, потому что является величайшим игроком в истории. Он выиграл чемпионат мира», - сказал Оби Микель.

Журналисты начали говорить Оби Микелю о том, что чемпионат мира не входит в отрезок времени, за который присуждается награда. Экс-игрока «Челси» эти аргументы не убедили, и после ещё парочки фраз он ушёл.

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