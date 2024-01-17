Кьеллини получил новую должность в «Лос-Анджелесе»

Бывший итальянский защитник Джорджо Кьеллини начинает новую карьеру.

Экс-игрок «Ювентуса» повесил бутсы на гвоздь в конце прошлого года. Как сообщает пресс-служба американского «Лос-Анджелеса», 39-летний итальянец займёт должность тренера по развитию игроков.

Джорджо Кьеллини провёл в «Лос-Анджелесе» последние полтора года игровой карьеры. Ранее он на протяжении 17 лет представлял цвета туринского «Ювентуса», за который отыграл более 500 матчей. Также в активе девятикратного чемпиона Италии 117 поединков за национальную сборную страны.

«Лос-Анджелес» финишировал на третьем месте в Западной конференции завершившегося розыгрыша МЛС. В финале плей-офф команда уступила «Коламбусу» (1:2).