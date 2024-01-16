​Назван возможный новый клуб Лингарда

Джесси Лингард с лета находится без клубной прописки после ухода из «Ноттингем Форест». В настоящий момент 31-летний атакующий полузащитник самостоятельно поддерживает форму и ищет себе новую команду.

Как сообщает MailSport, Лингард открыт к переезду в МЛС. Новые агенты игрока сейчас ведут переговорный процесс с клубом «Портленд Тимберс» - именно там может оказаться англичанин.

Стоит напомнить, что осенью Джесси Лингард проходил просмотр в «Аль-Иттифаке», но до подписания контракта дело не дошло. Очевидно, футболист не впечатлил тренера команды Стивена Джеррарда.

​«Так и будешь заниматься ерундой?» Скоулз обратился к Лингарду, но затем удалил комментарий