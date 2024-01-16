Пулишич рассказал, когда может отправиться в МЛС

Американский нападающий «Милана» Кристиан Пулишич ответил на вопрос о возможном переезде в МЛС.

«Возможно, ближе к завершению моей карьеры это случится. Сейчас футбол в США изменился, ведь теперь в МЛС играют такие люди, как Лионель Месси. Футбол набирает популярность», — цитирует Пулишича The Athletic.

В сезоне-2023/24 Пулишич появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых семь раз поразил ворота соперников и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт 25-летнего хавбека с «Миланом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.