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США. МЛС

​Аршавин: «Может быть, Месси считает: «За что мне будут давать награду, зачем я приеду?»

16 Января 2024 • 14:39 Комментировать

Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин.

«Я являюсь большим поклонником таланта Лионеля Месси, но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил эту награду», - слова Аршавина приводятся на сайте «Матч ТВ».

Аршавин отметил, что это плохо, когда обладатель награды не приезжает на торжественную церемонию. Месси, как известно, решил не ехать в Лондон.

«Может быть, он также считает: «За что мне будут давать, зачем я приеду?» - вопрошает Аршавин.

Стоит сказать, что лучший игрок по версии ФИФА определяется через голосование. В нём участвуют капитаны и тренеры сборных, а также журналисты и болельщики.

Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года

​Стало известно, почему Месси решил не ехать за призом лучшему игроку ФИФА

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Евро-Футбол.Ру,
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