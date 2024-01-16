Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о признании Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

- Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards. Что скажете?

- Здесь присутствует объективность, потому что на этот вопрос отвечали профессионалы, люди, которые связаны с футболом. Поэтому это выбор знающих людей. Я здесь не смею возражать. Но если говорить конкретно о моей позиции, я счастливый человек в том смысле, что видел игру Пеле, играл против Марадоны и сейчас наблюдаю игру Месси. Это действительно выдающийся футболист. Его заслуги перед футболом громадные. И он еще как личность тоже соответствует этому. Месси не замечен в каких-то скандалах. Понятно, что есть футболисты, которые, если бы играли против него один на один, они бы могли его обыграть. Мбаппе и Холанн – достойные ребята. Их время еще придет. Но то, что Месси признают профессионалы, это важно.

- Результаты катарского чемпионата мира не попали в этот период. Мундиаль был раньше. Так за что Месси дали эту награду?

- Долгое время считалось, что у Лионеля есть единственный недостаток – он не чемпион мира. Но то, что он сотворил в Катаре, – какое-то чудо. Особенно в финальном матче. Говорят, чудес не бывает, но в футболе бывает все. Месси – чудо природы, и то, что он сумел стать чемпионом мира, – дополнительный показатель.

- Месси и Холанн набрали равное количество очков - по 48, но Лионель опередил норвежца по количеству высших оценок от капитанов сборных - 107 против 64. Это подтверждает справедливость итогов?

- Здесь ведь нет точных критериев: секунд, минут. Это субъективное мнение людей. Кто-то принимает игру Месси, кто-то нет. Но он все время наверху. Я солидарен с теми, кто его выбирал.

- Может было бы объективнее поменять систему выбора и, например, начислять дополнительные балы за количество трофеев и их значимость?

- Такой системы нет, и невозможно ее придумать. Как определить, когда посещает вдохновение и человек становится Пушкиным, а у Иванова или Петрова нет вдохновения, хотя они тоже считаются поэтами?

- Условно, за победу на чемпионате мира можно начислять 100 баллов, за Лигу чемпионов давать 80 баллов и так далее. А потом эти баллы добавлять к результатам голосования.

- Тогда встает демографический вопрос. Был такой футболист Джорж Веа, который получал «Золотой мяч», но он ни разу не участвовал на чемпионате мира, потому что Либерия туда не попадала. Как здесь быть?

- Такая же ситуация у Холанна.

- Да-да. Но я думаю, в следующем сезоне у Холанна будет шанс обойти Месси, потому что не будут учитываться заслуги Лионеля на чемпионате мира. Пока они свежи в памяти.

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- Третье место занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тут есть вопросы?

- У него еще есть завтра. Он, конечно, герой, в каком-то смысле, и блестящий футболист. Я восхищаюсь этими игроками, но у меня нет козырей, которыми я мог бы покрыть Месси.

- Любопытно, как голосовал сам Месси. Он отдал первое место Холанну, второе - Мбаппе, а третье – аргентинскому нападающему «Манчестер Сити» Альваресу.

- Я бы на месте Месси назвал бы ди Марию. Но это субъективно. Кому-то больше нравится Криштиану Роналду, кому-то Месси, и оба будут правы, потому что они по-разному смотрят на этих игроков. Это дело вкуса. Нет четких критериев.

Елена Григорьевская