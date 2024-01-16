Месси – единственный игрок в истории, который 17 лет подряд попадал в символическую сборную ФИФА

Лионель Месси вчера добился исторического достижения, но дело не только в том, что аргентинец получил награду лучшему игроку года от ФИФА. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» стал единственным футболистом в истории, который 17 лет подряд попадал в символическую сборную года от ФИФА.

Напомним, пару месяцев назад Месси также получил свой восьмой в карьере «Золотой мяч», опередив в голосовании Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских чемпионатов, а также выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Минувшим летом Месси покинул Европу: по истечении контракта с «ПСЖ» аргентинец перебрался в «Интер» Майами.