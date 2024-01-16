​Стало известно, почему Месси решил не ехать за призом лучшему игроку ФИФА

В понедельник в Лондоне состоялась церемония вручения наград от ФИФА по итогам 2023 года. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл приз лучшему футболисту. При этом звёздный аргентинец награду не забрал – на мероприятии его не было.

Как сообщил в социальных сетях журналист Гиллем Балаге, Месси не отправился в Англию из-за стартовавших тренировок в «Интер Майами». Поездка на другой континент оказалась бы долгой, и Лео выпал бы из тренировочного процесса на 3-4 дня. Аргентинец же хочет провести полноценную предсезонку, ведь во второй части прошлого сезона он имел физические проблемы.

Месси серьёзно относится к своей подготовке, поэтому он решил не прерывать её ради получения награды.

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