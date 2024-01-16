Макелеле объяснил, почему Месси заслужил стать лучшим игроком года

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле объяснил, почему считает Лионеля Месси лучшим игроком ушедшего года. Напомним, вчера вечером аргентинец получил награду FIFA The Best.

«Думаю, Месси заслуживает эту награду. Все три кандидата хороши, но победа Месси смотрелась бы очень красиво. Скорее всего, это его последняя престижная индивидуальная награда в карьере», – сказал Макелеле в интервью на церемонии FIFA The Best.

Напомним, Месси в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции в составе «ПСЖ». Победа аргентинца на чемпионате мира пришлась на 2022 год, который не учитывался при голосовании.