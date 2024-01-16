Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Маттеус - о лучшем игроке года: «Месси не должен был победить»

16 Января 2024 • 13:29 Комментировать

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал победу аргентинского нападающего Лионеля Месси в номинации The Best от ФИФА.

«Месси не должен был победить. Лионель был лучшим футболистом мира последних 20 лет, однако сейчас он является игроком «Интер Майами». Он создал ажиотаж в США, но не выиграл еще ни одного серьезного титула там», - передает слова немца портал Goal.com.

В споре за престижную индивидуальную награду Месси опередил Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

Летом 2023 года аргентинец перешел в «Интер Майами», с которым подписал трудовое соглашение до конца 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Лотар Маттеус Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​В Англии сорвался второй матч за день ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня» Раскрыта будущая зарплата Кругового в ЦСКА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Рома» уволила Моуринью
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Января
13:29 · США. МЛС
Маттеус - о лучшем игроке года: «Месси не должен был победить»
13:13 · США. МЛС
Булыкин: «Месси получил приз за чемпионат мира»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о признании Месси лучшим игроком года: «Я не вижу альтернативы»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, заслуженно ли Месси стал футболистом года
11:57 · Англия. Премьер-лига
Сон выбрал лучшего между Месси, Холанном и Мбаппе
11:37 · Англия. Премьер-лига
Месси, Мбаппе или Холанн: Эдегор назвал лучшего игрока года
11:22 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн выбрал лучшего футболиста года, не назвав Месси
11:00 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Витория выбрал лучшего футболиста года - это не Месси и Холанн
10:53 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт не включил Месси в топ-3 лучших игроков года
10:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отреагировала на победу Месси в номинации The Best
10:23 · Италия. Серия А
Спаллетти назвал лучшего футболиста года - Холанн не попал в топ-3 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Месси - победитель всего»
09:43 · США. МЛС
Месси обогнал Роналду по наградам от ФИФА
01:54 · Франция. Лига 1
Мбаппе поставил Месси на первое место в голосовании ФИФА 1
01:49 · США. МЛС
​Роналду не участвовал в голосовании ФИФА – лучшим признали Месси
Все новости
Рекомендуем