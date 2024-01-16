Маттеус - о лучшем игроке года: «Месси не должен был победить»

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал победу аргентинского нападающего Лионеля Месси в номинации The Best от ФИФА.

«Месси не должен был победить. Лионель был лучшим футболистом мира последних 20 лет, однако сейчас он является игроком «Интер Майами». Он создал ажиотаж в США, но не выиграл еще ни одного серьезного титула там», - передает слова немца портал Goal.com.

В споре за престижную индивидуальную награду Месси опередил Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

Летом 2023 года аргентинец перешел в «Интер Майами», с которым подписал трудовое соглашение до конца 2025 года.