Булыкин: «Месси получил приз за чемпионат мира»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал игроком 2023 года по версии ФИФА.

«Конечно, Месси получил приз за чемпионат мира. На самом деле я бы уже обращал больше внимания на молодежь, потому что подходит хорошая гвардия», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что сейчас он отдает свое предпочтение Эрлингу Холанну и Килиану Мбаппе. Что касается Месси, Булыкин считает, что таким способом его решили проводить на пенсию.

Стоит сказать, что Месси не посетил церемонию. О том, что аргентинец не приедет на данное мероприятие, сообщалось накануне.

Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина



