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Гордеев: «Все футбольные люди понимают феномен Месси и сделали на сто процентов правильный выбор» эксклюзив

16 Января 2024 • 12:59 Комментировать

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о признании Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

- Выступающий за «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards. Как вам такой результат?

- Думаю, что это на сто процентов правильный выбор. Для меня не может быть других кандидатур. Это звезда, которая шла к тому, чтобы стать чемпионом мира. У него была такая цель, и когда его карьера подошла к завершению, он ее добился. Ну и в целом, Месси – это феномен в современном футболе. Причем не только с позиции достижений, но и в человеческом плане. Это яркий пример, на который хочется и нужно ровняться. Поэтому выбор для меня очевиден.

- Но, как говорится, есть нюанс. Чемпионат мира не входит в период, за который голосовали. Он был раньше. Но, видимо, голосующие тоже отталкивались от мундиаля. А ведь если посмотреть на регалии, то у Холанна достижений за этот период намного больше, чем у Месси. Так за что аргентинцы дали эту награду?

- Вы правы. Но нельзя оценивать все достижения вне контекста. Все футбольные люди понимают феномен Месси. Этого футболиста надо оценить по достоинству. Что все и сделали.

- То есть награду он получил не за достижения и регалии?

- Да. За преданность профессии. Тем самым общественность проводила эту звезду, что вполне закономерно.

- Любопытно, что Месси отдал первое место в этой номинации Холанну, вторым назвал Мбаппе, а третьим - аргентинского нападающего «Манчестер Сити» Альвареса. То есть себя он в первую тройку не включил. Это удивляет?

- Это говорит о его внутренних качествах. Это не только спортивный феномен. Хочется, чтобы на него ориентировалась молодежь.

- Вам не кажется, что критерии голосования не совсем объективны, ведь если отталкиваться от трофеев и цифр, то Холанн больше заслуживал этот титул? Может было бы объективнее поменять систему выбора лучшего игрока и, например, начислять дополнительные балы за количество трофеев и их значимость?

- Только цифрами невозможно определить лучшего игрока. Всегда есть что-то большее. И оно тоже должно учитываться, что и произошло. Я этому очень рад.

- Но Холанн выиграл все, что мог, и все равно не стал лучшим.

- У него еще все впереди. Все с удовольствием проголосуют за него в следующий раз. Для него будет прекрасным стимулом, что он был наравне с таким великим футболистом. Следующим противостоянием будет битва Холанна и Мбаппе. Все только начинается для нынешнего поколения.

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- Складывается ощущение, что за Месси будут голосовать, даже когда он завершит карьеру.

- Не думаю. Все произошло так, как должно было произойти, и здорово, что люди оценили все качества игрока. Месси проводили со всеми почестями.

- Вы считаете, что Мессии скоро завершит карьеру?

- Это хорошая история со счастливым концом. Надо уходить на пике, когда ты полон сил.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Андрей Гордеев
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