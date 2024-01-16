Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best

Криштиану Роналду опубликовал пост после объявления победы аргентинца Лионеля Месси в номинации на лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Спустя полчаса после триумфа Лео, 38-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» выложил в социальных сетях фотографию с тренировочного занятия. Он подписал снимок тремя словами: «Вернулся за большим».

Месси опередил Роналду по наградам The Best от ФИФА. На счету Лионеля три подобных премии, а в копилке Криштиану – две.

Стоит отметить, что португальский форвард стал лучшим бомбардиром в 2023 году. На счету Роналду 54 года.

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