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США. МЛС

Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best

16 Января 2024 • 10:38 Комментировать

Криштиану Роналду опубликовал пост после объявления победы аргентинца Лионеля Месси в номинации на лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Спустя полчаса после триумфа Лео, 38-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» выложил в социальных сетях фотографию с тренировочного занятия. Он подписал снимок тремя словами: «Вернулся за большим».

Месси опередил Роналду по наградам The Best от ФИФА. На счету Лионеля три подобных премии, а в копилке Криштиану – две.

Стоит отметить, что португальский форвард стал лучшим бомбардиром в 2023 году. На счету Роналду 54 года.

Звезда «Реала» назвал Месси лучшим игроком года

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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