Месси обогнал Роналду по наградам от ФИФА

Состоялась церемония вручения наград от ФИФА. На ней было названо имя лучшего футболиста по итогам 2023 года. Им стал нападающий национальной сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси.

36-летний форвард стал обладателем этого приза в третий раз. Таким образом, Месси обогнал португальца Криштиану Роналду, на счету которого две подобные награды от ФИФА.

Напомним, что в 2023 году Месси выиграл «Золотой мяч». Эта награда стала для него восьмой в коллекции.

С лета прошлого года Лионель выступает в МЛС за «Интер Майами». Трудовое соглашение аргентинца с клубом рассчитано до конца 2025 года.