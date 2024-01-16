​Роналду не участвовал в голосовании ФИФА – лучшим признали Месси

Лионель Месси выиграл очередную индивидуальную награду – аргентинца признали игроком года по версии ФИФА. Месси занял первое место в голосовании, в котором, в числе прочих, участвовали капитаны национальных сборных. Любопытно, что Криштиану Роналду в голосовании не участвовал – за сборную Португалии отдувался Пепе. Соответствующая информация размещена на сайте ФИФА.

Пепе не включил Месси в свою тройку лучших. Опытный португальский защитник проголосовал так: Бернарду Силва (5 очков), Эрлинг Холанн (3 очка), Виктор Осимхен (1 очко).

Напомним, что несколько месяцев назад Лионель Месси выиграл «Золотой мяч».

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