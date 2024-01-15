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США. МЛС

Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина слухи

15 Января 2024 • 19:35 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не приедет на церемонию награждения лучшего игрока года, которую проведёт ФИФА.

Как утверждает D Sports, 36-летний Месси не захотел посещать мероприятие из-за того, что не станет обладателем данной награды. Напомним, кроме Месси на приз номинированы форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Церемония награждения состоится сегодня, 15 января. Начало мероприятия запланировано на 22:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию события, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
15 Января 2024 в 19:46
Такой же обиженка как и португал)))
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