​Приход Луиса Суареса в «Интер Майами» привёл к ещё одному взрыву цен на билеты

В Майами вновь футбольный бум - в клуб приходил Луис Суарес, и это означает, что он воссоединится с Лионелем Месси. Местная публик уже предвкушает это - билеты на первый матч «Интера» в новом сезоне, который пройдет двадцать пятого февраля, были проданы в первые же минуты после того, как начались продажи в режиме онлайн. Речь идет об игре с «Лос-Анджелесом».

Напомним, что Луис Суарес доселе выступал за бразильский «Гремио», ранее в его карьере были такие европейские клубы, как «Гронинген», амстердамский «Аякс», английский «Ливерпуль», каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».