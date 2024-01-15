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США. МЛС

​Приход Луиса Суареса в «Интер Майами» привёл к ещё одному взрыву цен на билеты

15 Января 2024 • 04:11 Комментировать

В Майами вновь футбольный бум - в клуб приходил Луис Суарес, и это означает, что он воссоединится с Лионелем Месси. Местная публик уже предвкушает это - билеты на первый матч «Интера»  в новом сезоне, который пройдет двадцать пятого февраля, были проданы в первые же минуты после того, как начались продажи в режиме онлайн. Речь идет об игре  с «Лос-Анджелесом».

Напомним, что Луис Суарес доселе выступал за бразильский «Гремио», ранее в его карьере были такие европейские клубы, как «Гронинген», амстердамский «Аякс», английский «Ливерпуль», каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».


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Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами ещё теги
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