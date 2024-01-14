​Суарес дал ценный совет футболистам «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался по поводу целей, которые может ставить перед собой команда. Уругвайский футболист считает, что «Интер Майами» способен решать максимальные задачи во всех соревнованиях.

«Лучший совет, который можно дать игрокам, - мечтайте и мечтайте по-крупному. Мечтайте о том, как мы хотим побеждать. Почему бы нам не помечтать о выигрыше четырёх титулов? Всё зависит от нас. Мы можем так говорить, но мы должны продемонстрировать это на поле своей работой и самоотдачей», - цитирует Суареса портал Goal.

Напомним, что в прошлом сезоне «Интер Майами» не смог выйти в плей-офф МЛС. При этом команда смогла выиграть Кубок лиг.