Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси

Экс-футболист лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар провел сравнение между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Их сложно сейчас сравнивать. Потому что один забил всего один гол в МЛС, а другой крушит чемпионат Саудовской Аравии», - передает слова Эдена FMV Sports.

Напомним, что Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра», а Месси играет за американский «Интер Майами».

Криштиану является лидером бомбардирской гонки в Саудовской Аравии. 38-летний нападающий принял участие в 18 матчах, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и девять результативных передач.