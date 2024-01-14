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США. МЛС

Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси

14 Января 2024 • 12:17 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар провел сравнение между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Их сложно сейчас сравнивать. Потому что один забил всего один гол в МЛС, а другой крушит чемпионат Саудовской Аравии», - передает слова Эдена FMV Sports.

Напомним, что Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра», а Месси играет за американский «Интер Майами».

Криштиану является лидером бомбардирской гонки в Саудовской Аравии. 38-летний нападающий принял участие в 18 матчах, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и девять результативных передач.

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