​Месси и другие звёзды вернулись в «Интер Майами»

«Интер Майами» опубликовал в социальных сетях видео, на котором четыре главные звезды команды – Лионель Месси, Жорди Альба, Луис Суарес и Серхио Бускетс – приветствуют одноклубников после возвращения к тренировочному процессу.

«Мы вернулись», - так подписано видео клуба МЛС.

Напомним, что Месси, Альба и Бускетс перебрались в «Интер Майами» прошлым летом. Суарес, в свою очередь, подписал контракт с клубом МЛС недавно.

«Интер Майами» начинает подготовку к новому сезону. В прошлом сезоне команде не удалось пробиться в плей-офф МЛС.

​Клуб Месси отказал «Барселоне»