​Тренер Испании назвал лучшего игрока в истории, а также упомянул Месси

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте в интервью для Movistar Futbol ответил на несколько вопросов в формате блица.

- Кто является лучшим игроком в истории?

- Йохан Кройф.

- Кого бы вы хотели заполучить для сборной Испании?

- Лионеля Месси. Я ответил оригинально?

Отметим, что ближайшим летом сборная Испании выступит на чемпионате Европы. Лионель Месси, в свою очередь, будет играть за сборную Аргентины на Кубке Америки.

В настоящий момент Лионель Месси на клубном уровне представляет «Интер Майами», выступающий в МЛС. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года.