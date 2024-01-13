​Тренер Испании назвал лучшего игрока в истории, а также упомянул Месси

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте в интервью для Movistar Futbol ответил на несколько вопросов в формате блица.
- Кто является лучшим игроком в истории?
- Йохан Кройф.
- Кого бы вы хотели заполучить для сборной Испании?
- Лионеля Месси. Я ответил оригинально?
Отметим, что ближайшим летом сборная Испании выступит на чемпионате Европы. Лионель Месси, в свою очередь, будет играть за сборную Аргентины на Кубке Америки.
В настоящий момент Лионель Месси на клубном уровне представляет «Интер Майами», выступающий в МЛС. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года.
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