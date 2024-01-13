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США. МЛС

​Тренер Испании назвал лучшего игрока в истории, а также упомянул Месси

13 Января 2024 • 17:17 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте в интервью для Movistar Futbol ответил на несколько вопросов в формате блица.

- Кто является лучшим игроком в истории?

- Йохан Кройф.

- Кого бы вы хотели заполучить для сборной Испании?

- Лионеля Месси. Я ответил оригинально?

Отметим, что ближайшим летом сборная Испании выступит на чемпионате Европы. Лионель Месси, в свою очередь, будет играть за сборную Аргентины на Кубке Америки.

В настоящий момент Лионель Месси на клубном уровне представляет «Интер Майами», выступающий в МЛС. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года.

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Лионель Месси Сборная Испании Йохан Кройф Луис де ла Фуэнте ещё теги
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