Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Мартино: «Игроки «Интер Майами» должны помочь Месси стать лучшей версией себя»

13 Января 2024 • 09:30 Комментировать

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино поведал о том, что нужно сделать команде в новом сезоне.

«Нам необходимо найти варианты игры, при которых футболисты команды, а особенно Месси, смогут быть лучшими версиями себя. Нам нужно собрать настоящую команду и показать ее самые сильные стороны», - рассказал аргентинский специалист в беседе с журналистами ESPN.

Напомним, что Месси присоединился к «Интер Майами» летом прошлого года, перейдя из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. 36-летний звездный нападающий заключил с американским клубом контракт до конца 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба ​Бензема принял решение по будущему В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне Кроос прокомментировал реакцию зрителей на свои действия во время полуфинала Суперкубка Испании
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
09:30 · США. МЛС
Мартино: «Игроки «Интер Майами» должны помочь Месси стать лучшей версией себя»
12 Января
14:50 · США. МЛС
​Месси против Роналду: В «Интер Майами» раскрыли важную деталь
02:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может заменить Корреа другим чемпионом мира
11 Января
15:12 · США. МЛС
Звезде МЛС грозит до пяти лет тюрьмы слухи
14:55 · США. МЛС
​Месси высказался насчёт турнира, где он встретится с Роналду
10 Января
18:52 · Франция. Лига 1
​Лучший бомбардир МЛС собирается вернуться в Европу
09 Января
23:15 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» недоволен высказываниями Месси 2
16:13 · Франция. Лига 1
Месси возглавил список Forbes среди спортсменов в 2023 году
09:19 · США. МЛС
Клуб МЛС экстренно искал другой стадион из-за Месси
08 Января
22:38 · Германия. Бундеслига
Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра
17:52 · Турция
​Коутиньо может вернуться в Европу или поехать к Месси
09:32 · США. МЛС
Стефанелли: «Вижу Месси на тренировках и пускаю слюни»
07 Января
20:12 · США. МЛС
Иранский блогер рассказал, как уже заработал на Месси пару миллионов евро
05 Января
01:11 · Аргентина
​Сын Месси поразил эффектным жонглированием мяча
04 Января
18:06 · Италия. Серия А
​Жиру может покинуть Европу, но решение не принято
Все новости
Рекомендуем