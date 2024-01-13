Мартино: «Игроки «Интер Майами» должны помочь Месси стать лучшей версией себя»

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино поведал о том, что нужно сделать команде в новом сезоне.

«Нам необходимо найти варианты игры, при которых футболисты команды, а особенно Месси, смогут быть лучшими версиями себя. Нам нужно собрать настоящую команду и показать ее самые сильные стороны», - рассказал аргентинский специалист в беседе с журналистами ESPN.

Напомним, что Месси присоединился к «Интер Майами» летом прошлого года, перейдя из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. 36-летний звездный нападающий заключил с американским клубом контракт до конца 2025 года.