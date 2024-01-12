​Месси против Роналду: В «Интер Майами» раскрыли важную деталь

В конце января – начале февраля «Интер Майами» проведёт матчи против «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». Второй из этих матчей приковывает к себе особое внимание, ведь на поле должны пересечься Лионель Месси и Криштиану Роналду.

У фанатов могли возникать справедливые опасения по поводу того, точно ли Месси и Роналду пересекутся. «Интер Майами» будет проводить предсезонку, и главный тренер команды Херардо Мартино мог бы приберечь звёздного форварда. Впрочем, сам Мартино раскрыл важную деталь – «Интер Майами» по договору обязан выпускать использовать состав.

«Мы посмотрим, в каком физическом состоянии будут наши футболисты – готовы они или нет. Но мы понимает, что договорная часть требует присутствия наших лучших игроков», - цитирует Мартино портал Goal.