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США. МЛС

​Месси против Роналду: В «Интер Майами» раскрыли важную деталь

12 Января 2024 • 14:50 Комментировать

В конце января – начале февраля «Интер Майами» проведёт матчи против «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». Второй из этих матчей приковывает к себе особое внимание, ведь на поле должны пересечься Лионель Месси и Криштиану Роналду.

У фанатов могли возникать справедливые опасения по поводу того, точно ли Месси и Роналду пересекутся. «Интер Майами» будет проводить предсезонку, и главный тренер команды Херардо Мартино мог бы приберечь звёздного форварда. Впрочем, сам Мартино раскрыл важную деталь – «Интер Майами» по договору обязан выпускать использовать состав.

«Мы посмотрим, в каком физическом состоянии будут наши футболисты – готовы они или нет. Но мы понимает, что договорная часть требует присутствия наших лучших игроков», - цитирует Мартино портал Goal.

Месси высказался насчёт турнира, где он встретится с Роналду
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Криштиану Роналду Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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